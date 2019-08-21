Суд отказался снять Шипулина с выборов по иску «Справедливой России»

Свердловский областной суд отказался удовлетворить иск кандидата «Справедливой России», требовавшего снять с довыборов в Госдуму биатлониста Шипулина, который идет на голосование от «Единой России». Об этом сообщает ТАСС.

Иск в суд справедливорос Алексей Коровкин направил 19 августа. Поводом для этого стала информация о том, что Шипулин утаил от избиркома то, что он владелец ценных бумаг на сумму 14 млн руб. В декларации Шипулина не было указано. что он владеет 50 ценными бумагами Commerzbank AG на общую сумму 3,642 млн руб. и 10 тыс. облигаций Сбербанка на сумму 10 млн руб. В декларацию не вошел и вклад в «ФК Открытие» на сумму 2,3 тыс. руб. Сам биатлонист назвал это непредумышленной ошибкой, пояснив, что ранее никогда не подавал такую декларацию. В избиркоме после проверки также признали, что на момент подачи документов Шипулин уже передал иностранные акции брокеру.

О планах стать депутатом Госдумы Антон Шипулин заявил в январе, после того как объявил о завершении спортивной карьеры. «Я прекрасно понимаю то, какое сейчас сложилось мнение о спортсменах в политике. Мне ничего не остается, кроме как своей деятельностью менять отношение людей», — говорил он, добавив, что хотел бы работать в профильном комитете. В мае он выиграл праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму, которые пройдут в Свердловской области 8 сентября.