Нетаньяху перепутал Бориса Джонсона с Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с первым президентом России Борисом Ельциным. Об этом сообщает газета Haaretz.

«Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — сказал Нетаньяху в начале заседании правительства, после чего присутствующие сразу же его поправили. Нетаньяху в ответ улыбнулся и сказал, что он просто проверял, внимательно ли его слушают.

Во время заседания правительства Нетаньяху заявил, что в течение недели может приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Израильский лидер, в частности, планирует обсудить с российским президентом возросшую активность Ирана в регионе.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле этого года. Он выиграл голосование внутри правящей Консервативной партии после того, как предыдущий премьер от консерваторов, Тереза Мэй, подала в отставку.