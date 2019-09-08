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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Политика ,  
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Нетаньяху сообщил о скором визите в Россию и встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение недели может приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. О своих планах он рассказал на заседании правительства, текст его выступления опубликовала канцелярия израильского премьера.

«На этой неделе я, возможно, посещу Россию, чтобы обсудить координацию в военной сфере с президентом Путиным», — сообщил Нетаньяху. В частности, израильский лидер планирует обсудить с российским коллегой возросшую активность Ирана в регионе.

Ранее о скором визите Нетаньяху в Россию писали израильские СМИ. До этого премьер страны отменил запланированную на 9 сентября однодневную поездку в Индию из-за «ошибки в планировании».

23 августа Нетаньяху провел телефонные переговоры с Путиным. Главы стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе взаимодействие по Сирии, а также итоги визита премьер-министра Израиля на Украину.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, визит
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