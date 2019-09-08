Глава Ингушетии назначил нового сенатора от республики

Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил представителем республики в Совете Федерации Мухарбека Барахоева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
«Указом главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова сенатором от республики назначен Мухарбек Барахоев», — заявили в пресс-службе.
Ранее Барахоев возглавлял Сунженский районный совет депутатов. На посту сенатора от Ингушетии он сменил Мусу Чилиева, занимавшего должность представителя республики с сентября 2018 года.
В единый день голосования 8 сентября народное собрание Ингушетии утвердило нового главу республики, им стал Махмуд-Али Калиматов, ранее возглавлявший регион в статусе временно исполняющего обязанности. За Калиматова проголосовали 27 депутатов из 31, его кандидатуру внес на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин.