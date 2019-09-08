Глава Ингушетии назначил нового сенатора от республики

Согласно региональному законодательству, в республике не проводятся прямые выборы главы региона — он избирается депутатами парламента из предложенных президентом кандидатур. Глав субъектов Федерации выбирают в 16 регионах. В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму их избирают заксобрания, в прочих субъектах проходят прямые выборы губернатора.

24 июня Юнус-Бек Евкуров, руководивший республикой с 2008 года, объявил о намерении покинуть пост главы Ингушетии. Эксперты называли одной из возможных причин этого решения сложную ситуацию в регионе, сложившуюся после заключения соглашения о границе с Чечней.