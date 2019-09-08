В ЦИК назвали число кандидатов на выборах по всей России

Всего на выборах глав регионов, в заксобрания и органы местного самоуправления в России зарегистрировано около 20 тыс. самовыдвиженцев. Об этом рассказал член ЦИК Евгений Шевченко, передает корреспондент РБК.

«Эта цифра сопоставима с тем числом самовыдвиженцев, которые были в прошлые годы», — заявил Шевченко. Из его презентации следует, что больше всего зарегистрированных кандидатов на выборах по всей России у партии «Единая Россия» — 46,4 тыс., на втором месте ЛДПР — 14,4 тыс. кандидатов. От КПРФ в выборах участвуют 10,4 тыс. кандидатов, от «Справедливой России» — 7,6 тыс. Среди непарламентских партий лидер по количеству зарегистрированных кандидатов — «Патриоты России» (1061 человек). «Яблоко» выдвинуло 787 кандидатов, которые были зарегистрированы, «Коммунисты России» — 738. У «Партии пенсионеров» зарегистрировано 699 кандидатов, у «Родины» — 680.

В период избирательных кампаний было ликвидировано семь партий — «За женщин России», Партия пенсионеров России, «Города России», Народная партия России, «Союз горожан», Социал-демократическая партия России и «Альянс Зеленые». Деятельность одной — партии «Великое Отечество» — была приостановлена. Сейчас в России 51 партия имеет право участвовать в выборах, рассказал журналистам Шевченко.

В единый день голосования 8 сентября выборы различных уровней проходят во всех 85 регионах России. В 16 субъектах прямым голосованием выбирают губернаторов, в Ингушетии главу выбрали члены народного собрания, им стал Махмуд-Али Калиматов. В 13 регионах проходят выборы в заксобрания и областные думы, в столицах 22 регионов избирают городские думы, а в Новосибирске, Улан-Уде и Анадыре выбирают мэров. На выборах в Мосгордуму участвуют 225 кандидатов.