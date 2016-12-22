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ЦИК назвал единый день голосования 9 сентября одним из самых спокойных
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ЦИК назвал единый день голосования 9 сентября одним из самых спокойных
Политика, 18:39
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ЦИК назвал единый день голосования 9 сентября одним из самых спокойных

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев прокомментировал ажиотаж вокруг единого дня голосования, который проходит по всей стране, передает корреспондент РБК.

По словам Булаева, единый день голосования, проходящий в воскресенье, 9 сентября, является одним из самых спокойных за последние годы. «По тем сводкам, которые мы получаем из МВД в течение дня, и по той информации, которая приходит к нам на горячую линию, это один из самых спокойных единых дней голосования за последнее время», — отметил он.

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Также зампред ЦИК подчеркнул, что явка на губернаторских выборах в нескольких регионах страны оказалась выше, чем в предыдущие годы. По его словам, повышенная явка зафиксирована в Магаданской и Омской областях, Хабаровском и Алтайском краях, а также в республике Хакасия.

Булаев добавил, что явка на выборах в региональные парламенты оказалась выше в республике Саха (Якутия) и Хакасии. При этом, как отметил чиновник, на выборы в заксобрание Кемеровской области явка, по состоянию на 18.00 мск, оказалась самой высокой по России (почти 59%).​

9 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане выбирают глав 26 регионов и членов 16 региональных парламентов. Помимо этого в семи одномандатных округах проходят довыборы в Госдуму. При этом жители Москвы выбирают мэра города; среди кандидатов — Михаил Балакин, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Сергей Собянин и Илья Свиридов.

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К настоящему моменту на губернаторских выборах победу одержали Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Владимир Васильев (Дагестан) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).​

Теги: Центральная избирательная комиссия , единый день голосования , Николай Булаев
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