ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края

ЛДПР по результатам обработки 15,68% протоколов набирает более 55% голосов, за ней следует КПРФ с 15,53%. Регион возглавляет член ЛДПР Сергей Фургал

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

После обработки 15,68% протоколов УИК на выборах в законодательную думу Хабаровского края лидирует ЛДПР с 55,89% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает корреспондент РБК.

КПРФ набирает 15,53%. «Единая Россия» занимает только третье место с 14,5% голосов, четвертое — «Справедливая Россия» с 3,8%.

На 18:00 явка составила 30,64% избирателей.

Секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков сообщил, что в ходе голосования поступала информация о нарушениях, она проверяется. «Около 90 обращений о нарушениях поступило в ходе выборов в Хабаровском крае, но считать это нарушением или нет, надо разбираться», — цитирует его «РИА Новости». Машков отметил, что обращения поступали из-за наружной рекламы, недопуска представителей избирательных комиссий с правом совещательного голоса к их обязанностям, а также «бытовых нарушений». «Грубых нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, нет», — указал Машков.