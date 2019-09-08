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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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В Республике Алтай зафиксировали одну из самых высоких явок в стране

Явка избирателей на выборах главы Республики Алтай по состоянию на 19:00 (15:00 мск) составила 44%, в республике нет ни одной жалобы. Об этом сообщил по видеосвязи с ЦИК председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Степанов, передает корреспондент РБК.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, пока что это один из самых высоких показателей по явке на текущих выборах.

Политика
Избиркомы отчитались о явке на выборах в Москве и Петербурге

8 сентября в Республике Алтай выбирают главу региона. На должность претендуют врио главы Олег Хорохордин от «Единой России», Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.

В единый день голосования выборы глав регионов проходят в 17 субъектах, в 13 регионах избирают членов заксобраний. Всего 8 сентября в 85 регионах проходит около 6 тыс. выборов разных уровней.

По состоянию на 15:00 мск явка избирателей в Москве составила 12,31%, в Санкт-Петербурге — 16,26%. Ранее на выборах в Мосгордуму проголосовали президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Теги: выборы, Республика Алтай, явка
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