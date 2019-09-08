В Республике Алтай зафиксировали одну из самых высоких явок в стране

В Республике Алтай зафиксировали одну из самых высоких явок в стране

Явка избирателей на выборах главы Республики Алтай по состоянию на 19:00 (15:00 мск) составила 44%, в республике нет ни одной жалобы. Об этом сообщил по видеосвязи с ЦИК председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Степанов, передает корреспондент РБК.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, пока что это один из самых высоких показателей по явке на текущих выборах.

8 сентября в Республике Алтай выбирают главу региона. На должность претендуют врио главы Олег Хорохордин от «Единой России», Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.

В единый день голосования выборы глав регионов проходят в 17 субъектах, в 13 регионах избирают членов заксобраний. Всего 8 сентября в 85 регионах проходит около 6 тыс. выборов разных уровней.