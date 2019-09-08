Медведев с супругой проголосовали на выборах депутатов в Мосгордуму

Дмитрий Медведев с супругой Светланой (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой проголосовали на выборах в Мосгордуму, передает ТАСС.

Медведев и его супруга посетили избирательный участок 2760 в Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в Раменках.

Медведев более десяти лет голосует на этом избирательном участке. В прошлом году он посетил его в ходе президентских выборов, а в 2016 году голосовал там на выборах в Госдуму.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 8:00 в столице начались выборы в Мосгордуму. Ранее на них проголосовал и президент Владимир Путин. Он отметил, что не знаком лично с выбранным кандидатом и надеется, что он «хороший, порядочный человек». В избирательном округе, где голосовал президент, представлены только оппозиционные кандидаты.

В преддверии выборов в Мосгордуму прошло несколько массовых акций протеста после недопуска некоторых оппозиционных кандидатов на выборы из-за высокого процента брака, обнаруженного в подписях. На несогласованных митингах 27 июля и 3 августа полиция задержала более 1,6 тыс. человек.