Избиркомы отчитались о явке на выборах в Москве и Петербурге

Избиркомы отчитались о явке на выборах в Москве и Петербурге

К 15:00 мск явка на выборах в Москве составила 12,31%, в Санкт-Петербурге — 16,26%.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве к 15:00 мск проголосовали 12,31% избирателей, сообщили РБК в Мосгоризбиркоме. В Петербурге к этому времени избирательные участки посетили 16,26% граждан, сказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин во время видеосвязи с ЦИК.

Более 28 тыс. жителей столицы (0,39%) проголосовали досрочно, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Явка на проводимом в экспериментальном порядке на нескольких участках электронном голосовании к 15:00 составила 75%, сообщил РБК замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

Прошлый состав Мосгордумы избирался в 2014 году. Тогда явка на столичных выборах составила рекордно низкие 21,04%, к 15:00 проголосовали 12,83% избирателей.

В 2014 году в Мосгордуму вошли 28 кандидатов от «Единой России», пятеро от КПРФ, один выдвиженец от ЛДПР, один от «Родины» и десять самовыдвиженцев. В Петербурге явка на прошлых губернаторских выборах составила 39,3%, к 15:00 она была на уровне 19,76%.

В единый день голосования выборы глав проходят в 17 регионах, а в 13 субъектах избирают членов заксобраний. Всего 8 сентября в 85 регионах проходит около 6 тыс. выборов разных уровней.