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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Избиркомы отчитались о явке на выборах в Москве и Петербурге
К 15:00 мск явка на выборах в Москве составила 12,31%, в Санкт-Петербурге — 16,26%.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве к 15:00 мск проголосовали 12,31% избирателей, сообщили РБК в Мосгоризбиркоме. В Петербурге к этому времени избирательные участки посетили 16,26% граждан, сказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин во время видеосвязи с ЦИК.

Более 28 тыс. жителей столицы (0,39%) проголосовали досрочно, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Явка на проводимом в экспериментальном порядке на нескольких участках электронном голосовании к 15:00 составила 75%, сообщил РБК замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

Прошлый состав Мосгордумы избирался в 2014 году. Тогда явка на столичных выборах составила рекордно низкие 21,04%, к 15:00 проголосовали 12,83% избирателей.

В 2014 году в Мосгордуму вошли 28 кандидатов от «Единой России», пятеро от КПРФ, один выдвиженец от ЛДПР, один от «Родины» и десять самовыдвиженцев. В Петербурге явка на прошлых губернаторских выборах составила 39,3%, к 15:00 она была на уровне 19,76%.

В единый день голосования выборы глав проходят в 17 регионах, а в 13 субъектах избирают членов заксобраний. Всего 8 сентября в 85 регионах проходит около 6 тыс. выборов разных уровней.

В Москве из-за выборов в городской парламент состоялись несколько крупных митингов. Причиной протестов стал недопуск некоторых оппозиционных кандидатов на выборы из-за большого процента брака в подписях. В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа полиция, по официальным данным, задержала в общей сложности более 1,6 тыс. человек. По результатам акций было возбуждено несколько дел, в частности о массовых беспорядках и применении насилия к представителям властей.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: ЦИК, явка, Выборы, москва, Санкт-Петербург
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