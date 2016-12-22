Путин и Медведев проголосовали на выборах мэра Москвы

Президент Владимир Путин прибыл на избирательный участок № 2151, который располагается в здании Российской академии наук (РАН) на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы, передает «Интерфакс».

Премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал на выборах чуть раньше главы государства. Он приехал на избирательный участок в среднюю школу № 1448 на улицу Довженко в московский район Раменки. Как отмечает ТАСС, доступ избирателей на участок во время визита главы кабмина не ограничивался и не прекращался.

​В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования, в ходе которого состоятся прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления. Выборы мэра, помимо Москвы, проходят также в Якутске, Абакане, Томске и Хабаровске.

По данным Мосгоризбиркома, к 12:00 мск на выборах проголосовали 8,17% москвичей, которые имеют право голоса. Это выше показателя предыдущих выборов мэра столицы, которые проходили в 2013 году. В этом году за пост московского градоначальника борются пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин, основатель компании СУ-155​ Михаил Балакин, которого выдвинули от «Союза горожан», председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также глава муниципального округа Таганский, член партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов.