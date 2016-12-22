Памфилова объяснила проблемы с избирательным бюллетенем Путина

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) объяснила причину, по которой президент России Владимир Путин на выборах мэра Москвы только с третьего раза смог поместить бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), передает корреспондент РБК.

«Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой. А у нас КОИБы тоже заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», — сказала Памфилова.

​​

По словам главы ЦИК, бюллетень необходимо вводить в аппарат только той стороной, где есть заполненные графы и поставлена галочка. Также она добавила, что бюллетень нужно опускать головой вниз, «чтобы никто не видел».

Владимир Путин днем 9 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке № 2151, который располагается в здании Российской академии наук (РАН) на улице Косыгина.

В России 9 сентября проходит единый день голосования, в рамках которого граждане избирают глав 26 регионов и членов 16 региональных парламентов. Также в семи одномандатных округах проходят довыборы в Госдуму, а жители Москвы выбирают нового мэра. На пост мэра столицы претендуют Илья Свиридов, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Сергей Собянин и Михаил Балакин.