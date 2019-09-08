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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске «Метеора» в 2020 году

«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3 в 2020 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок.

Отмечается, что госкорпорация планирует создать модернизированный разгонный блок «Фрегат» с новой системой управления до 30 ноября 2020 года. Общая стоимость работ оценивается в 672 млн руб.

Согласно планам «Роскосмоса», испытания «Фрегата» будут проводиться при запуске спутника «Метеор-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Технологии и медиа
«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

В начале июля с космодрома Восточный в Амурской области состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находятся более 30 спутников. Основной груз ракеты-носителя составлял метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.    

В пятницу, 6 сентября, корабль «Союз МС-14» с российским роботом Федором на бортуотстыковался от Международной космической станции (МКС). Федор провел серию работ с бортовыми инструментами, включая электродрель, процесс контролировал космонавт Алексей Овчинин.   

Теги: «Роскосмос», «Фрегат», «Метеор-М»
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