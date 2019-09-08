Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске «Метеора» в 2020 году

Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске «Метеора» в 2020 году

«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3 в 2020 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок.

Отмечается, что госкорпорация планирует создать модернизированный разгонный блок «Фрегат» с новой системой управления до 30 ноября 2020 года. Общая стоимость работ оценивается в 672 млн руб.

Согласно планам «Роскосмоса», испытания «Фрегата» будут проводиться при запуске спутника «Метеор-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

В начале июля с космодрома Восточный в Амурской области состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находятся более 30 спутников. Основной груз ракеты-носителя составлял метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.