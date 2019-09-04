«Роскосмос» опроверг данные об угрожающем МКС космическом мусоре

Специалисты «Роскосмоса» и научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные NASA о космическом мусоре, угрожающем Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Специалисты получили предварительные расчеты NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести маневр уклонения, уточняется в заявлении. Расчеты баллистиков ЦНИИмаш опровергли эти данные, уведомив об этом коллег.

На основании информации о состоянии околоземного пространства в «Роскосмосе» сделали вывод, что космический мусор в данный момент не представляет угрозы для МКС. «Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — добавили в агентстве.

По данным NASA, на околоземной орбите находятся более 2,2 тыс. действующих и 5 тыс. отслуживших аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.