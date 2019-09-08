В провинции Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4

В провинции Сычуань на юго-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра.

Подземные толчки наблюдались в воскресенье, 8 сентября, в 06:42 по местному времени (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

В результате землетрясения пострадали 28 человек, говорится в сообщении Агентства по управлению ЧС. В ведомстве также рекомендовали жителям не включать в своих домах электрические приборы, не выходить на балконы и не ездить на лифтах.

Ранее, 5 сентября, у берегов США произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр был зафиксирован в 285 км на северо-запад от города Бандон (штат Орегон). Информации о пострадавших и возможной угрозы цунами не поступало.