У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у северо-западного побережья Австралии, свидетельствуют данные Геологической службы США.

Очаг залегал на глубине около 10 км. Эпицентр толчков находился примерно в 202 км к западу от города Брум (штат Западная Австралия).

The West Australian пишет, что подземные толчки ощущались в городе Эсперанс на юге штата и в столице Северной территории — Дарвине. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

На сайте австралийского бюро метеорологии указывается, что угрозы цунами после землетрясения нет.