NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

Два крупных астероида приблизятся к Земле в середине сентября. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Один из астероидов под шифром 2000QW7 окажется на особо близком расстоянии к земле 14 сентября. Его диаметр составит 290 до 650 м. Астероид должен будет пролететь на расстоянии около 6,4 млн км от Земли.

В тот же день к Земле должен будет приблизиться астероид 2010CO1 диаметром от 120 до 260 м. Он приблизится к планете на расстоянии 14,35 млн км.

В августе NASA предупреждалоо приближении к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую пирамиду Хеопса. Согласно данным агентства, диаметр астероида составляет 160 м. В марте агентство сообщало о приближении к Земле крупного астероида EA2.