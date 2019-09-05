У западного побережья США произошло землетрясение

У берегов Соединенных Штатов 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 285 километрах на северо-запад от города Бандон, штат Орегон. Глубина подземных толчков составила 10 км. Информации о пострадавших и возможной угрозы цунами не поступало.

По данным службы, 29 августа специалисты также неподалеку от Бандона зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3.