В Приморском крае более 23 тыс. человек остались без электричества

В Приморском крае более 23 тыс. человек остались без электричества

В Приморском крае около 23,9 тыс. человек остались без электричества из-за сильного дождя с ветром, следует из данных ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

По данным ведомства, 7 сентября с 21:25 (мск) из-за плохой погоды происходят отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

Уточняется, что общая мощность отключенных потребителей составляет 7,0 МВт. В настоящее время на территории региона ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Краснодарском крае в городе Белореченске 30,7 тыс. человек остались без света. Причиной массового сбоя стало повреждение распределительного устройства КРУН 10 кВ ПС 110 кВ «Очистные сооружения».