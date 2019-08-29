В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко, сообщается на сайте администрации региона.

Действие режима ЧС распространяется на территории 15 муниципальных образований. В частности, на Владивосток, Находку, Дальнереченск, Уссурийск, а также Красноармейский, Октябрьский, Лазовский и другие районы.

Отмечается, что во Владивостоке за несколько дней выпало более 150 мм осадков, в результате чего оказались подтопленными районы железнодорожных станций Спутник и Океанская. «Прочистили еще ливневку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 млн руб», — сказал мэр города Олег Гуменюк.

Кожемяко поручил мэру подготовить документы на расчистку русла реки Багатая, из-за которой был подтоплен пригород Владивостока. Помимо этого он поручил провести проверку по фактам повреждения мостов и направить ее результаты в прокуратуру.