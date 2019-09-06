В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

В Москве закрыли торгово-развлекательный центр «Авиапарк» из-за повреждения четырех кабелей электропередачи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Представитель «Авиапарка» уточнил, что авария произошла около 04:00 6 сентября в районе 3-й Хорошевской улицы, в результате чего электричество перестало поступать в здание.

У пресс-службы нет информации, когда восстановят электроснабжение и откроют торговый центр.

В настоящее время у метро «ЦСКА» службы информируют людей о закрытии «Авиапарка». Движение на дублере при въезде на парковку регулируется, чтобы избежать пробок, сообщили в пресс-службе ТРЦ.