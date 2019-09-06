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Exxon Mobil $87 (+23,81%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+25,22%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,55%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

В Москве закрыли торгово-развлекательный центр «Авиапарк» из-за повреждения четырех кабелей электропередачи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Представитель «Авиапарка» уточнил, что авария произошла около 04:00 6 сентября в районе 3-й Хорошевской улицы, в результате чего электричество перестало поступать в здание.

У пресс-службы нет информации, когда восстановят электроснабжение и откроют торговый центр.

В настоящее время у метро «ЦСКА» службы информируют людей о закрытии «Авиапарка». Движение на дублере при въезде на парковку регулируется, чтобы избежать пробок, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Теги: Москва, ТРЦ, «Авиапарк», авария, новости РБК
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