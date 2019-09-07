На Кубани более 30 тыс. человек остались без электричества

На Кубани более 30 тыс. человек остались без электричества

В Краснодарском крае в городе Белореченске 30,7 тыс. человек остались без электричества, следует из данных ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Отключение произошло утром 7 сентября. «В 08:41 и 08:47 отключены ВЛ 110 кВ «Белореченская тяговая — Очистные сооружения» и ВЛ 110 кВ «Центральная — Северная» с отпайками (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «Кубаньэнерго»)», — говорится в сообщении. Причиной стало повреждение распределительного устройства КРУН 10 кВ ПС 110 кВ «Очистные сооружения». Мощность отключенных потребителей составила 7,8 МВт.

Сейчас на объекте ведутся аварийно-восстановительные работы, уточняется в сообщении.

В конце августа в Якутии около 87 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на подстанции. Отключение произошло во время ремонта автотрансформатора, в результате чего были обесточены восемь подстанций. Мощность отключенных потребителей составила 21 МВт.