Ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до второй категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до второй категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до второй категории из пяти возможных. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 44,7 м/с. На данный момент ураган находится в 225 км к юго-западу от города Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия).

В настоящее время циклон движется к северо-востоку со скоростью около 30 миль в час (48 км/ч), ожидается, что это будет продолжаться в течение суток. Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» ослабел до первой категории.

По данным Nova Scotia Power, более 306 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан». Как сообщили в компании, в провинции уже наблюдаются сильные дожди с порывами ветра до 33 м/с.