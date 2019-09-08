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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до второй категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до второй категории из пяти возможных. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США. 

По данным центра, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 44,7 м/с. На данный момент ураган находится в 225 км к юго-западу от города Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия).  

В настоящее время циклон движется к северо-востоку со скоростью около 30 миль в час (48 км/ч), ожидается, что это будет продолжаться в течение суток. Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» ослабел до первой категории.  

По данным Nova Scotia Power, более 306 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан». Как сообщили в компании, в провинции уже наблюдаются сильные дожди с порывами ветра до 33 м/с.   

Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43 человек

В начале сентября «Дориан» обрушился на Багамские острова. Жертвами стихии стали 43 человека, в том числе семилетний ребенок. На островах Абако и Гранд-Багама в помощи нуждаются еще около 70 тыс. человек. 

В США в связи с приближающимся к стране ураганом ввели режим ЧС во Флориде, Вирджинии, Северной Каролине и Джорджии. Впоследствии в Южной Каролине, Джорджии и Флориде объявили эвакуацию. По словам Дональда Трампа, за последние десятилетия «Дориан» может стать одним из самых серьезных ураганов.  

Теги: ураган, Канада, Атлантический океан
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