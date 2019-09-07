Тайский самолет AirAsia экстренно вернулся на Мальдивы из-за возгорания

Тайский самолет авиакомпании AirAsia вынужденно вернулся на Мальдивские острова вскоре после вылета. Причиной стал пожар в двигателе, сообщает Bangkok Post.

При этом в компании заявили, что пилоты вернулись в международный аэропорт имени Ибрагима Насира из-за «технической неисправности». Лайнер должен был отправиться в Бангкок.

По данным портала The Thaiger, самолет Airbus A320-200 приземлился обратно в аэропорту города Мале через 22 минуты после взлета. В результате никто не пострадал. В соцсетях появились кадры с загоревшегося самолета. Инцидент произошел поздно вечером 5 сентября.