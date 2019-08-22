В Калифорнии самолет сгорел после неудачного взлета

В аэропорту Оровилля (штат Калифорния) легкомоторный самолет с 10 людьми на борту загорелся на взлетно-посадочной полосе, говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

Все 10 пассажиров и членов экипажа смогли эвакуироваться, никто из них не пострадал. Как пишет Associated Press. самолет по неизвестным пока причинам прервал взлет и вскоре загорелся на ВПП. Судя по фотографиям от полицейских, фюзеляж лайнера развалился на несколько частей и выгорел практически полностью.

В середине августа небольшой легкомоторный самолет, в котором находились три человека, упал на один из жилых домов недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк). В доме начался пожар, в результате один человек погиб, еще один получил травмы.