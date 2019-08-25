Три человека погибли в Альпах при падении легкомоторного самолета

Три человека погибли в Альпах при падении легкомоторного самолета

В швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон легкомоторный самолет упал и загорелся, в результате чего погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщает местное издание Le Nouvelliste со ссылкой на полицию.

По данным полиции, самолет взлетел с аэродрома в 9:00 по местному времени (10:00 мск), а разбился около 10:25 (11:25 мск). Уточняется, что легкомоторный самолет направлялся в Италию.

В результате происшествия погиб пилот и два пассажира: взрослый и ребенок.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.