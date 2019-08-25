Общество , 25 авг, 18:22
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Три человека погибли в Альпах при падении легкомоторного самолета
В швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон легкомоторный самолет упал и загорелся, в результате чего погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщает местное издание Le Nouvelliste со ссылкой на полицию.
По данным полиции, самолет взлетел с аэродрома в 9:00 по местному времени (10:00 мск), а разбился около 10:25 (11:25 мск). Уточняется, что легкомоторный самолет направлялся в Италию.
В результате происшествия погиб пилот и два пассажира: взрослый и ребенок.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.