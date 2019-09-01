Девять человек погибли при крушении самолета на Филиппинах

Девять человек погибли при крушении самолета на Филиппинах

Девять человек погибли в результате крушения небольшого самолета на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал CNN Fhilippines.

Инцидент произошел около 15 часов дня по местному времени в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна. Управление гражданской авиации сообщило, что крушение произошло из-за потери самолетом радиолокационного контакта. По информации местной полиции, самолет вылетел из города Диполог в 13:40, сообщает телеканал.

В полиции также сообщили, что на борту самолета находились девять человек, все они погибли. Еще два человека, которые были смотрителями дома, пострадавшего при крушении, получили ожоги, их доставили в больницу, передает телеканал.

Уточняется, что местные власти продолжают проводить поисково-спасательную операцию.

25 августа в швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон упал и загорелся легкомоторный самолет. В результате погибли три человека: пилот, взрослый и ребенок. Самолет направлялся в Италию.