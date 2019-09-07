Зеленский назвал обмен заключенными с Россией сложным первым шагом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый шаг в обмене заключенными с Россией был самым сложным. Об этом он рассказал в киевском аэропорту Борисполь, сообщается на сайте украинского лидера.

Зеленский напомнил, что 7 августа состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, они договорились «о первом этапе разблокировки нашего диалога и первом этапе прекращения войны, возвращении наших военных, моряков, наших территорий».

Зеленский добавил, что они с Путиным также согласились создать рабочие группы, которые будут заниматься реализацией достигнутых договоренностей. По его словам, они с Путиным условились в течение месяца «говорить предметно, работать мощно, без лжи» над возвращением украинцев.

Президент Украины рассказал, что изначально речь шла об обмене только украинских моряков, однако затем по инициативе Киева к нему привлекли других заключенных.

«Мне кажется, мы все сделали первый шаг. Он был очень сложный. Мы знаем, что делать дальше», — сказал Зеленский.