Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что спецборт с российскими гражданами отправился в Москву из киевского аэропорта, из Внуково также вылетел украинский самолет. Российское посольство опубликовало фотографию россиян, которых украинская сторона передала в рамках обмена удерживаемыми лицами. «Наших освободили! Летят домой», — написала дипмиссия.

Утром в субботу, 7 сентября, украинских моряков, задержанных осенью в результате инцидента в Керченском проливе, отправили из столичного СИЗО в аэропорт. Днем ранее украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил о помиловании президентом Владимиром Зеленским россиян, которые фигурируют в списках на обмен между Москвой и Киевом.

О заключительной стадии переговоров стало известно 21 августа. По информации источника РБК, предварительная договоренность по ним была достигнута на встрече российского лидера Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона во Франции. 5 сентября Путин сообщил о скором завершении переговоров по обмену, добавив, что он будет «достаточно крупным», и назвав его «хорошим шагом в сторону нормализации» отношений между странами.