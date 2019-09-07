Жители вновь покинули Каменку из-за утилизации боеприпасов

В Красноярском крае жителей Каменки добровольно вывезли из села на трех автобусах в Малиновский пункт временного размещения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ачинского района.

Официального объявления об эвакуации не было, людей вывезли с их согласия. На территории у воинской части продолжаются плановые работы по утилизации боеприпасов.

«Все действия военных направлены на то, чтобы в дальнейшем жители Ачинского района могли без страха вернуться в свои жилища, на приусадебные участки и рабочие места», — говорится в сообщении.

5 августа в Ачинском районе прогремели первые взрывы на складе в воинской части неподалеку от села Каменка. Все населенные пункты, расположенные в радиусе 20 км, эвакуировали, но позже власти разрешили людям вернуться в дома. Спустя четыре дня произошла вторая серия взрывов. По официальным данным, первую серию спровоцировало возгорание пороховых складов, вторую — попавшая в стеллаж с боеприпасами молния. Потушить возникший пожар удалось к 11 августа. В результате взрывов под Ачинском один человек погиб, еще 40 пострадали. Планируется, что военный склад будет расформирован к 1 июля 2020 года.