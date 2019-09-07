Болтон исключил смягчение антииранских санкций

Санкции в отношении Ирана будут действовать до тех пор, пока Исламская Республика «не перестанет лгать и распространять терроризм». Об этом сообщил в своем Twitter помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровопролитный режим Ассада, чем заботиться о своем народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм», — говорится в сообщении.

4 сентября Минфин США объявил о расширении санкций против Тегерана. В список, опубликованный министерством, включили девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Помимо граждан Ирана, санкции коснулись лиц с паспортами ОАЭ, Ливана и Индии. Также ограничительные меры ввели в отношении ряда компаний, связанных с энергетическим и транспортным сектором Ирана. До этого США ввели санкции против иранского космического агентства. Как заявляли в американском минфине, Тегеран использует свою космическую программу для «прикрытия» программы по баллистическим ракетам.

Ограничения по отношению к Тегерану Вашингтон возобновил после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном в ноябре 2018 года. Согласно условиям ядерной сделки, Тегеран обязался сократить свою ядерную программу в обмен на отказ стран-участниц соглашения вводить санкции против государства. В ответ на действия США власти Ирана заявили о частичном отказе от условий сделки и превышении лимита по запасам обогащенного урана. Помимо этого, было принято решение об увеличении процента обогащения.