Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.

Решение было принято в ходе рабочей встречи главы государства с губернатором Амурской области Василием Орловым, на которой обсуждались вопросы ликвидации последствий паводка в регионе. Дополнительные средства будут использованы для оказания материальной помощи людям, чьи дома оказались непригодными для проживания, а также для проведения капитального ремонта пострадавших жилых помещений.

25 июля в Амурской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В результате паводка были подтоплены 32 населенных пункта. Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков оценил ущерб от потери урожая в результате паводка в 1,5 млрд руб.