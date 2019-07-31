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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Ущерб от потери урожая из-за паводков в Приамурье оценили в 1,5 млрд руб.

Министр сельского хозяйства в Амурской области Олег Турков на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оценил предварительный ущерб от потери урожая в 1,5 млрд руб. Сообщение опубликовано на сайте правительства Амурской области.

Турков также предложил ввести на территории области режим ЧС в связи с гибелью сельскохозяйственных культур. По его словам, из-за паводков в Амурской области пострадали 157 хозяйств в 15 районах области площадью 140 тыс. га. При этом от переувлажнения пострадали 123 тыс. га, от затопления рек в поймах более 15 тыс. га, а от града — 1340 га. Урожай также продолжает гибнуть из-за ливневых дождей, которые усугубляют ситуацию в регионе, сказал Турков.

25 июля в Амурской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В результате паводка было подтоплено 593 жилых дома в 16 населенных пунктах. Также с территории были эвакуированы 980 человек, в том числе 333 ребенка.

С конца июня наводнение продолжается в Иркутской области, в регионе погибли уже 25 человек. В конце июля в регионе началась вторая волна паводка.

Теги: урожай, паводок, Амурская область
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