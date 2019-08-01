Количество подтопленных населенных пунктов в Приамурье возросло до 32

Количество подтопленных населенных пунктов в Приамурье возросло до 32

Количество подтопленных в результате паводка населенных пунктов Амурской области достигло 32. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В настоящее время подтопленными остаются 918 придворовых территорий, 350 дачных участков (плюс 126 за сутки) и 29 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения — 16.

При этом число частных жилых домов, частично находящихся под водой, уменьшилось на 131. На сегодня их число составляет 480, в них проживают 1035 человек, в том числе 248 детей.

Всего из подтопленных районов эвакуировано 2381 человек, в том числе 824 ребенка. В пунктах временного размещения находится 551 человек, у родственников размещены 1830 жителей.