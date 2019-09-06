Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-лидера Зимбабве Мугабе

Президент Владимир Путин выразил соболезнования действующему президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью экс-президента страны Роберта Мугабе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что Мугабе внес большой вклад в борьбу за независимость Зимбабве. «В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении президента.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет после болезни. Мнангагва назвал Мугабе «иконой освобождения, панафриканцем, который посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав и возможностей своего народа». При этом к власти Мнангагва пришел после военного переворота, в ходе которого Мугабе свергли.

Мугабе руководил Зимбабве с 1980 года, после падения правительства белого меньшинства и прекращения гражданской войны. Он возглавлял страну почти 40 лет, уйдя в отставку в конце ноября 2017 года. Его отстранение от власти случилось после того, как в конфликт между ним и Мнангагвой вмешались военные. События произошли на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного чистками Мугабе в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». За день до его отставки парламент запустил процедуру импичмента, поскольку сам Мугабе добровольно снимать с себя полномочия президента отказывался.