Минздрав разработал порядок назначения незарегистрированных препаратов

Минздрав России разработал порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России лекарства. Проект изменений, которые планируется внести в приказ о порядке назначения лекарственных препаратов, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, россияне получат возможность оформить рецепт на незарегистрированный препарат, если его применение необходимо по жизненным показаниям.

Решение о том, нужен ли пациенту незарегистрированный препарат, будет принимать медицинский консилиум. Созывать такие консилиумы получат право «федеральные специализированные медицинские организации», учреждения Российской академии медицинских наук или «субъекта Российской Федерации, в котором оказывается медицинская помощь конкретному пациенту, при отсутствии альтернативного метода лечения».

Проект также предусматривает увеличение на 180 дней с момента оформления срока действия рецептов на лекарства для граждан пенсионного возраста, инвалидов первой группы и детей-инвалидов, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Обсуждение проекта продлится до 20 сентября 2019 года.