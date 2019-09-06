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Exxon Mobil $87 (+23,81%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+25,22%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,55%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кадыров назвал проигравших от приговора для Кокорина и Мамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что, по его мнению, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не стоило лишать свободы. При этом глава Чечни отметил, что не ставит под сомнение законность приговора, а лишь считает, что в этой ситуации «никто не может считать себя победителем».

«Проиграли отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация», — написал глава Чечни. По его словам, можно было найти выход из ситуации, «не лишая парней свободы», а, например, обязав их выплатить большой штраф.

Мотивируя свою позицию, Кадыров указал на особенности спортивной карьеры спортсменов. «Инженеры и технологи и после отбытия наказания могут найти работу, а футболисты вынуждены восстанавливаться или вообще не сумеют вернуться в строй», — привел довод в защиту своей точки зрения Кадыров.

В пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении для братьев Кирилла и Александра Кокориных, а также Мамаева. Решение вступит в силу через десять дней, если его не обжалуют. Освобождение футболистов поддержали в администрации колонии, против него не стала возражать и потерпевшая сторона. Прокуратура сообщила, что не планирует обжаловать освобождение Кокорина и Мамаева.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, футболист Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года. Они избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку с чиновниками в центре Москвы. В начале мая суд приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии, остальные фигуранты получили по полтора года. Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева отправили в колонию в Белгородской области. В начале августа они подали прошение об УДО.

Теги: Рамзан Кадыров, Александр Кокорин, Павел Мамаев
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