В колонии поддержали условно-досрочное освобождение Кокорина и Мамаева

Администрация колонии, где содержатся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, поддерживает их условно-досрочное освобождение и дала на них положительную характеристику. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с делом.

«Администрация колонии поддержала условно-досрочное освобождение осужденных за драки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также выдало им положительную характеристику. Но в этом поддержка и заключается. Колония согласует это ходатайство. И если администрация дает положительную характеристику, то это фактически и есть поддержка. Представитель колонии участвует в ходатайстве непосредственно, и также свою позицию выражает», — пояснил РБК собеседник.

Адвокат осужденных Юрий Падалко подтвердил, что колония поддерживает освобождение Кокорина и Мамаева, передает ТАСС. Он также сообщил, что потерпевший от их действий глава департамента Минпромторга Денис Пак также не возражает против УДО для футболистов. «Пришло ходатайство от представителя Пака о том, что они всё отдают на усмотрение суда, фактически они не против положительного решения», — сказал Падалко (цитата по «РИА Новости»).

Заседание суда, на котором пройдут слушания по УДО для футболистов, пройдет сегодня, 6 сентября. Также на нем рассмотрят аналогичное прошение от брата Александра Кокорина Кирилла, который также участвовал в драке в центре Москвы в октябре прошлого года.