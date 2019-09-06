Продюсер госпитализированного Розенбаума анонсировала его скорый концерт

Российский певец Александр Розенбаум хорошо себя чувствует и скоро вернется к творческой деятельности. Об этом РБК сообщила продюсер артиста Белла Купсина.

«21 сентября в Октябрьском зале города Петербурга [будет концерт]», — подчеркнула она.

Ранее Белла Купсина сообщала РБК, что Розенбаум перенес плановую операцию. Певец, в свою очередь, рассказал, что он находится под присмотром «хороших докторов» и его здоровью ничего не угрожает.

В СМИ появилась информация, что госпитализация Розенбаума связана с онкологическим заболеванием, однако артист опроверг эти сообщения.

Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. В молодости певец учился на медика, свой творческий путь он начал в 1980 году. Он обладатель званий заслуженного артиста и народного артиста России.