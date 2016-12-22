Розенбаум опроверг сообщения о своем онкологическом заболевании

Певец и предприниматель Александр Розенбаум прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы болен раком.

Музыкант написал в своем Instagram, что прекрасно себя чувствует, прикрепив к публикации скриншот сайта журнала StarHit, который со ссылкой на Иосифа Кобзона сообщил о болезни Розенбаума.

Он пояснил, что ранее не опускался до опровержения «желтопузых газет», но сейчас хочет успокоить своих поклонников. «Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал Розенбаум.

https://www.instagram.com/p/BlYlCPEAXTe/?hl=ru&taken-by=rozenbaum.ru

Изначально Иосиф Кобзон в эфире передачи «Пусть говорят» заявил, что рекомендует онкобольным клинику на Каширке, где регулярно проходит обследование. «Я рекомендовал и там лечили Буйнова, Розенбаума также на Каширке. Крутого там осматривали после Америки», — сказал он (27-я минута видео).

Позже StarHit в статье о поразивших знаменитостей онкологических заболеваниях привел слова Кобзона о том, что с подобным диагнозом столкнулись его звездные друзья, среди которых Александр Розенбаум.

«Новость о болезни последнего, озвученная сегодня Иосифом Давыдовичем, повергла в шок телезрителей программы «Пусть говорят», — пишет StarHit.

В конце февраля 2016 года продюсер музыканта Сергей Скоморохов заявил, что Розенбаум был госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем.

Сейчас Александру Розенбауму 66 лет.