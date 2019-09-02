Продюсер Розенбаума объяснила госпитализацию артиста

Продюсер певца Александра Розенбаума Белла Купсина в разговоре с РБК подтвердила, что артист находится в больнице, однако уточнила, что его здоровью ничего не угрожает.

Александр Розенбаум перенес плановую операцию, сообщила РБК Купсина. «Абсолютно ничего не угрожает [здоровью]», — заявила она.

РБК обратился за комментарием к представителю артиста после сообщений СМИ о том, что он перенес операцию. О госпитализации Александра Розенбаума ранее сообщал Telegram-канал Baza. В публикации утверждалось, что он находится в реанимации одной из московских больниц после успешно проведенного оперативного вмешательства.

Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Он обладатель званий заслуженного артиста и народного артиста России. В молодости артист учился на медика, с институтских времен начал писать песни. Профессионально заниматься музыкой начал в 1980 году. С 2003 по 2005 год был депутатом Госдумы от «Единой России».