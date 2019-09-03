Розенбаум сообщил о своем состоянии после госпитализации

Российский певец Александр Розенбаум подтвердил, что находится в больнице под наблюдением врачей, его здоровью ничего не угрожает. Об этом он сообщил «Комсомольской правде».

«Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно», — заявил певец. Он выразил надежду, что его состояние не отразится на графике концертов, которые начнутся с 21 сентября.

Ранее продюсер певца Белла Купсина сообщила РБК, что Розенбаум перенес плановую операцию. О госпитализации певца писал Telegram-канал Baza. В публикации утверждалось, что Розенбаум находится в реанимации одной из московских больниц после проведенной операции.

Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Профессионально заниматься музыкой начал с 1980 года. Ему присвоены звания заслуженного артиста и народного артиста России. С 2003 по 2005 год певец был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

