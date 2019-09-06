Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей

Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) №6 о несоблюдении трудовых прав. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство здравоохранения Пермского края организовало проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) №6 в городе Перми» — заявили в региональном Минздраве.

В то же время в ведомстве опровергли сообщения о том, что в больнице началась забастовка врачей. «Информация о начавшейся забастовке не соответствует действительности. Городская больница №6 работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Пермского края. Регулярно проводятся встречи с коллективом горбольницы», — рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что в начале августа состоялась плановая рабочая встреча министра здравоохранения Оксаны Мелеховой и коллектива больницы. «В режиме диалога обсуждались вопросы ремонта, строительства нового корпуса, начисления заработной платы врачам и кадрового дефицита. На ряд вопросов ответы были даны в ходе мероприятия, часть из них осталась на контроле у краевого Министерства здравоохранения. По итогам встречи главному врачу Виктору Гневашеву были даны поручения проверить алгоритм начисления зарплат», — сказали в Минздраве.

Ранее местный портал Properm со ссылкой на YouTube-канал профсоюза «Альянс врачей» передавал, что врачи отделения травматологии и отделения для новорожденных объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.