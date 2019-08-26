Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Сотрудники прокуратуры отправятся в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий 28 августа. Там они проведут встречу с работниками, которые заявили о нарушении их трудовых прав, и с руководством медицинских учреждений. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, сказано в сообщении.

В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении. Позднее портал сообщил, что еще пять хирургов из больницы № 4 планируют уволиться. Среди причин, побудивших врачей написать заявления об увольнении, — низкая зарплата и большая нагрузка.

О внимании к ситуации ранее заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал, что врачей и глав медучреждений привлекут к обсуждению проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов.