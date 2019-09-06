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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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Кремль подтвердил участие Путина в выборах депутатов Мосгордумы

Глава государства придет на избирательный участок 8 сентября и проголосует. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Голосовать планирует», — отметил представитель Кремля.

Ранее о планах главы государства принять участие в выборах сообщали РБК источники, близкие к Кремлю. Также в этот день Путин намерен посетить празднества по случаю Дня города.

Единый день голосования пройдет в России 8 сентября, в общей сложности в этот день намечены более 15 тыс. выборов различного уровня. В их число войдут выборы глав регионов в 16 субъектах Федерации, гордум в 22 городах и выборы глав муниципальных образований — в трех. В Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях состоятся довыборы в Госдуму.

Политика
Путин придет на выборы депутатов Мосгордумы

Выборы состоятся и в Москве, где будут избирать депутатов Мосгордумы. В предыдущие годы Путин традиционно голосовал в Москве на избирательном участке на улице Косыгина, в РАН. Отдал там свой голос он и на выборах в сентябре прошлого года, когда в Москве избирался мэр столицы. При этом при голосовании произошел казус: поместить бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) президент смог только с третьего раза. Как объяснила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, президент пытался положить бюллетень не той стороной.

В этом году президенту придется выбирать между тремя кандидатами, представляющими думскую оппозицию, — действующим депутатом Мосгордумы режиссером Николаем Губенко (КПРФ), главой московского отделения «Справедливой России» Александром Романовичем и профессором МГУ Юрием Максимовым (ЛДПР).

Теги: Владимир Путин, выборы, Единый день голосования
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