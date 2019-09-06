Кремль подтвердил участие Путина в выборах депутатов Мосгордумы

Глава государства придет на избирательный участок 8 сентября и проголосует. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Голосовать планирует», — отметил представитель Кремля.

Ранее о планах главы государства принять участие в выборах сообщали РБК источники, близкие к Кремлю. Также в этот день Путин намерен посетить празднества по случаю Дня города.

Единый день голосования пройдет в России 8 сентября, в общей сложности в этот день намечены более 15 тыс. выборов различного уровня. В их число войдут выборы глав регионов в 16 субъектах Федерации, гордум в 22 городах и выборы глав муниципальных образований — в трех. В Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях состоятся довыборы в Госдуму.