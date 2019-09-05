Путин придет на выборы депутатов Мосгордумы

Президент Владимир Путин придет проголосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября, рассказали источники РБК. В 37-м округе, где голосует глава государства, зарегистрированы только представители парламентской оппозиции

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин намерен проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября. О том, что приезд на избирательный участок в планах главы государства, РБК рассказали два источника, близких к Кремлю. Путин намерен также посетить празднества по случаю Дня города.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК.

Путин приписан к избирательному округу № 37 (включает Академический, Гагаринский, Ломоносовский районы Москвы и часть проспекта Вернадского), который считается одним из наиболее протестных в столице.

В округе нет кандидатов, являющихся членами «Единой России», отмечали ранее «Ведомости». В этом году все единороссы пошли на выборы самовыдвиженцами, писал РБК.

Президенту придется выбирать между тремя кандидатами, представляющими думскую оппозицию, — действующим депутатом Мосгордумы режиссером Николаем Губенко (КПРФ), главой московского отделения «Справедливой России» Александром Романовичем и профессором МГУ Юрием Максимовым (ЛДПР).