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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,45%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Путин придет на выборы депутатов Мосгордумы
Президент Владимир Путин придет проголосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября, рассказали источники РБК. В 37-м округе, где голосует глава государства, зарегистрированы только представители парламентской оппозиции
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин намерен проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября. О том, что приезд на избирательный участок в планах главы государства, РБК рассказали два источника, близких к Кремлю. Путин намерен также посетить празднества по случаю Дня города.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК.

Путин приписан к избирательному округу № 37 (включает Академический, Гагаринский, Ломоносовский районы Москвы и часть проспекта Вернадского), который считается одним из наиболее протестных в столице.

В округе нет кандидатов, являющихся членами «Единой России», отмечали ранее «Ведомости». В этом году все единороссы пошли на выборы самовыдвиженцами, писал РБК.

Президенту придется выбирать между тремя кандидатами, представляющими думскую оппозицию, — действующим депутатом Мосгордумы режиссером Николаем Губенко (КПРФ), главой московского отделения «Справедливой России» Александром Романовичем и профессором МГУ Юрием Максимовым (ЛДПР).

Альтернативный вариант действий на участке — испортить бюллетень или унести его с собой.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный в рамках стратегии «Умное голосование» поддержал в 37-м округе Губенко. Сам коммунист такую поддержку отверг: «Я не нуждаюсь в поддержке тех, кто разрушает нашу государственность и старается нажить политический капитал на том, что создано силами всего народа», — заявил он.

Мэрия поддерживает в этом округе эсэра Романовича, сказали два близких к столичным властям собеседника РБК.

На прошлых выборах в Мосгордуму, которые прошли в 2014 году, в 37-м округе также не было кандидатов от партии власти. Участниками кампании тогда стали Губенко (он и победил), Михаил Вышегородцев («Гражданская платформа»), Геннадий Мишин (ЛДПР), Сираждин Рамазанов (Социал-демократическая партия России), Юлия Рублева («Справедливая Россия»), Алексей Сильнов (самовыдвиженец) и Елена Русакова («Яблоко»). В этом году Русаковой отказали в регистрации.

Кампания по выборам в Мосгордуму-2019 сопровождалась протестными акциями после отказа в регистрации ряду оппозиционных кандидатов из-за претензий к собранным подписям. Самая многочисленная акция, на проспекте Сахарова, прошла 10 августа. По данным «Белого счетчика», в согласованном митинге приняли участие до 60 тыс. человек, полиция насчитала 20 тыс.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, Мосгордума, выборы
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