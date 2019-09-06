Пентагон назвал Россию и Китай угрозами американским силам в космосе

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Россия и Китая являются «реальными угрозами» для американских космических сил. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

По его словам, что в 1990-х годах, когда США создали много возможностей в космосе, Вашингтон исходил из того, что у него не будет соперников. «Сегодня существует соперничество, которое включает Россию и Китай», — сказал он.

Данфорд добавил, что эти страны угрожают возможностям США в космосе, а следовательно существует «реальная угроза» американским коммерческим и военным интересам, неразрывно связанным с космосом.

В конце августа президент США Дональд Трамп объявил о создании космического командования страны и заявил, что в будущем космос станет областью военных действий.