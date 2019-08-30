Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий. «Медленно, но верно идет к этому. В «Роскосмосе» по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — написал он в своем Twitter.

Ранее Трамп объявил о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск в качестве шестого подразделения Вооруженных сил. По его словам, космос является «следующей областью военных действий».

По данным CNN, космическое командование стало 11-м боевым командованием США, в нем будут числиться 287 человек, однако его местоположение пока неизвестно.

В начале июня кандидат на пост главы Космического командования США Джон Рэймонд заявил о возможных «угрозах» Соединенным Штатам со стороны России и Китая в космосе. По его словам, Москва и Пекин активно разрабатывают оружие, способное разрушать американские космические системы.