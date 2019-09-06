Адвокат сообщила о задержании восьми человек после обыска в ФБК

Адвокат сообщила о задержании восьми человек после обыска в ФБК

Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек после обыска в московском штабе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

«По моей информации, восемь задержанных доставлены в отдел полиции по Мещанскому району Москвы. Сейчас я следую туда, чтобы узнать причину задержания», — сказала она.

Сотрудничающий с ФБК адвокат Владимир Воронин добавил, что следственные действия в штабе еще не окончены. SMM-редактор московского штаба Навального Александр Шепелев, оказавшийся среди задержанных, рассказал «Медиазоне», что сотрудников фонда отвезли в отдел полиции по Мещанскому району. Издание отмечает, что всего задержали девять человек.

5 сентября правоохранители пришли с обысками в офис ФБК в Москве, в студию канала «Навальный Live», а также в московский штаб Навального. По мнению представителя фонда Леонида Волкова, силовики планировали сорвать прямой эфир оппозиционера.