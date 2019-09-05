В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, в 14:45 после высадки пассажиров по телетрапу. «Воздушное судно было отстранено от полетов. Пострадавших нет. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме», — уточнили в воздушной гавани.

Самолет принадлежит компании «Аэрофлот», следует из данных онлайн-табло Шереметьево. РБК направил запрос в авиакомпанию.

Ранее, 3 сентября, в Шереметьево самолет авиакомпании Royal Flight во время буксировки задел крылом крыло лайнера «Аэрофлота», который готовился к вылету в Пекин. На борту находились 229 пассажиров, никто не пострадал. По факту столкновения самолетов транспортная прокуратура начала проверку.